Herzogenrath.

Für die ganze Gemeinde ringsherum sind sie das Ereignis. Und die Kirche St. Katharina füllt sich dann so sehr wie zum Hochamt an einem wichtigen Feiertag. Geliebt sind sie, die Konzerte des Kohlscheider Kirchenchors, die die Sängerinnen und Sänger zum Fest der Patronin in St. Katharina am Markt geben.