Das System läuft bereits in 250 Städten

Rund 250 Städte sind nach Angaben der Firma Innerebner, Informations- und Kommunikationstechnologie, mit System free-key ausgestattet. An den Standorten in Österreich, der Schweiz, Italien und Deutschland sind hierfür etwa 19.000 Hotspots in Betrieb. Es werden laut Anbieter täglich rund 1,5 Millionen Logins gezählt.

Die Firma Innerebner wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich im Jahre 2005 auf den Bereich WLAN. Die österreichische Firma eröffnete 2015 ihre deutsche Dependance in Stuttgart. Im Jahre 2016 zählte Innerebner 25 Mitarbeiter in der Verwaltung, Technik und Entwicklung. Die Kooperation mit der regio IT läuft seit 2013.