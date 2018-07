Würselen.

„Stress im Champus-Express“, „Saure Zeiten“ und „Love and Peace im Landratsamt“ – wer in den letzten Jahren das Programm des Theatervereins Bardenberg mitverfolgt hat, wird wissen, dass dies nur drei von insgesamt zehn Komödien sind, die die Truppe in den vergangenen zehn Jahren auf die Beine gestellt hat.