Herzogenrath - Der aktuelle Seniorenwegweiser für Herzogenrath ist da

Herzogenrath. Der „Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung“ wurde erneut aufgelegt. Die Stadtverwaltung Herzogenrath hat in Zusammenarbeit mit Vertretern des Seniorenbeirates, des Forums für Menschen mit Behinderung sowie des Integrationsrates und ehrenamtlicher Helfer die zweite Auflage in akribischer Feinarbeit erstellt.

„Alle Angebote der ersten Auflage wurden auf ihre Aktualität überprüft. Außerdem habe ich mich bemüht, fehlende Angebote zu ergänzen. Hierbei wurde ich von Anfang an durch Maria Dünwald, Helmut Möller und Günter Vogels, Yasemin Maden und Wilfried Ullrich tatkräftig unterstützt“, betont Kerstin Harings aus dem städtischen Koordinationsbüro „Rund ums Alter“.

Möller und Ullrich ergänzen: „Wir haben in den letzten drei Monaten intensiv nach Motiven in Herzogenrath gesucht und haben dabei selbst neue Ecken unserer Stadt kennengelernt. Es war uns wichtig, dass der Wegweiser Bilder enthält, in denen sich die Bürger wiederfinden.“ Dieser Wegweiser enthält umfassende Informationen und Wissenswertes über die unterschiedlichsten Angebote für Menschen mit Behinderung und für ältere Mitbürger über das gesamte Stadtgebiet Herzogenrath und darüber hinaus.

Die Inhalte reichen von A wie Apotheken über E wie Essen auf Rädern, P wie Pflegedienste bis W wie Wohnen. Die Bürger erhalten Antworten auf Fragen nach Hilfsangeboten jeder Art und nach entsprechenden Kontaktdaten. Die seniorenrelevanten Einrichtungen werden ebenso dargestellt wie wichtige Adressen und Ansprechpartner für Menschen jeden Alters mit Behinderung.

Das Ziel dieses Wegweisers ist es, in komprimierter Form und überschaubarer Darstellung Ratsuchenden verständlich zu helfen. Die Broschüren sind in hochwertiger Qualität so gedruckt, dass auch Menschen mit Sehbehinderung diese lesen können. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Hinweise auf barrierefreie und barrierearme Einrichtungen und auf das Vorhandensein eines Behinderten-WCs.

Die Recherche hierzu erfolgte in möglichst allen zugänglichen Angeboten, unabhängig davon, ob es sich um eine Apotheke oder um ein Pfarrheim handelt. Des Weiteren erhalten die Bürger Auskunft darüber, in welcher Arztpraxis weibliches Personal vorhanden ist und welche Angebote mehrsprachig sind.

Die kostenlosen Wegweiser liegen in der Stadt aus. Weitere Infos unter www.herzogenrath.de. Dort finden Interessenten den Wegweiser im PDF-Format unter der Rubrik „Seniorinnen und Senioren“. Auf Nachfrage gibt es den Wegweiser an der Infothek oder im Koordinationsbüro „Rund ums Alter“ (Zimmer 22) im Rathaus, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath.