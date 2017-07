Würselen.

An vier Kirmestagen traten Schützen und Spellsleute gemeinsam den Beweis an, dass auch in Bardenberg das von ihnen gepflegte Brauchtum lebt. Das testierten ihnen gerne Bürgermeister Arno Nelles und der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele, Hans Maaßen, als sie ihnen ihre Aufwartung machten.