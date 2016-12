Jeden Monat werden in Alsdorf 81.000 Sendungen abgewickelt

Das Familienunternehmen Dachser hat seinen Hauptsitz in Kempten und zählt zu den führenden Logistikleistern. Dazu zählt eine umfassende Transportlogistik, Warehousing (Lagerung) und auf Kundenbedürfnisse abgestimmter Service. Dies geschieht in zwei Geschäftsfeldern: Dachser Air & Sea Logistics (auf Luftfahrt und Seefahrt bezogen) sowie Dachser Road Logistics (auf Straßentransport bezogen)

Mit rund 26 500 Mitarbeitern an weltweit 428 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 5,64 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte dabei insgesamt 78,1 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 37,3 Millionen Tonnen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 43 Ländern vertreten.

Seit 40 Jahren ist das Unternehmen in der Region präsent. Die Dachser-Niederlassung wurde 1969 in Aachen gegründet und befindet sich seit 1985 in Alsdorf. Dachser beschäftigt dort derzeit rund 280 Mitarbeiter und bildet 35 junge Menschen in Logistikberufen aus.

Das Logistikzentrum Rhein-Maas in Alsdorf steuert mit direkten Linien (feste Touren) 54 Zielorte in elf Ländern an. 81.000 Sendungen werden jeden Monat abgewickelt. Anders ausgedrückt: Monatlich werden über 44.000 Tonnen Waren am Standort in Alsdorf umgeschlagen. Neben deutschen Kunden werden vor allem Ziele in Süd-Limburg (NL) und Belgien angesteuert.