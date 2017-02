Produktion erhalten, Distribution ausgebaut

Wesentliche (Teil-)Ziele des im Jahr 2013 aufgelegten Fünfjahresplans für den Erhalt des Cinram-Standorts Alsdorf sind erreicht. So wurde die Fertigung von CD, DVD und Blu-ray erhalten. An den beiden anderen europäischen Standorten in England und Frankreich wird nicht (mehr) produziert, wie Vertriebschef Cappi Frenger sagte.

Der Ausbau der Distribution (Vertrieb, Logistik) läuft auf vollen Touren. So werden zwischenzeitlich an andere Firmen vermietete Hallenflächen wieder von Cinram genutzt. Vor einem Jahr wurden zum Beispiel für den Discounter Netto Aufgaben übernommen. „Wir liefern bei Gartenbedarf nicht mehr nur an den Handel, sondern direkt an Konsumenten“, ergänzte Frenger. Der entsprechende Online-Shop werde aber nicht von Cinram betreut.