Würselen.

Es bleibt spannend in Sachen Sportstätten in Würselen. Der Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur hat für den Stadtrat, der Dienstag, 11. Juli, (Sitzungsbeginn 18 Uhr im Rathaus auf dem Morlaixplatz) definitiv entscheiden soll, keinen Beschlussvorschlag über das geplante Sportzentrum am Aquana (Kauseneichsgasse) und die Sportanlage Parkstraße gefasst.