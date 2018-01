Alsdorf - Bus kracht in Bankgebäude: Vier Verletzte, Haus geräumt

Alsdorf. Warum die Fahrerin des Busses der Linie 220 am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit ihrem Gefährt in der VR-Bank am Mariadorfer Kreuz „gelandet“ ist, blieb zunächst unklar. Sie selbst, zwei Fahrgäste und der Insasse eines von zwei in den Unfall verwickelten Pkw wurden von der Feuerwehr leicht verletzt geborgen, wie Feuerwehrsprecher Christoph Simon vor Ort sagte.

Video Alsdorf: Bus kracht in Bankgebäude

Der Unfall geschah, als die Busfahrerin von der Aachener Straße aus Richtung Hoengen nach links in die Eschweiler Straße einbog. Dass nicht mehr Menschen zu Schaden kamen, ist reines Glück. Der ärgste Berufsverkehr war bereits vorbei. Das Mariadorfer Dreieck ist eine vielbefahrene Kreuzung. Geschäfte befinden sich dort und auf der anderen Seite ein Seniorenheim.

Die Kreisstraße 10 in Richtung Eschweiler war über mehrere Stunden gesperrt. Über die drei anderen Einmündungen der Kreuzung floß der Verkehr weiter. Polizei und Feuerwehr zogen Trassierband, um die Neugierigen auf Distanz zu halten. Das Ordnungsamt evakuierte die Bewohner der über dem „Einschlagloch“ des Busses befindlichen Wohnungen vorsorglich – wegen Einsturzgefahr des schwer angeschlagenen Gebäudes. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Bewohner. Zudem befinden sich im Haus eine Arztpraxis und mehrere Wohnungen Ein Statiker wurde zu Rate gezogen, wie Erster Beigeordneter Ralf Kahlen sagt. Der Ausgang ist noch unklar.

Der Bus hatte einen tragenden Pfeiler getroffen, so Simon. Vor dem Herausziehen des Fahrzeugs muss auf jeden Fall das Mauerwerk abgestützt werden. Das Technische Hilfswerk war bis in die Nacht vor Ort. Ein schwerer Abschleppwagen rollte an. Der Transporter eines Verkehrsclubs lud einen der beiden beschädigten Pkw auf. Die Bergungsarbeiten dauern noch bis in die Nacht. Erst bei Anbruch des Tages und nach weiterer Begutachtung wird sich zeigen, wie stark das Gebäude tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist.