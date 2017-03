Aufführungenim Lucia-Theater

Karten für die Aufführungen am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, im Lucia-Theater, Luciastraße 7 in Broichweiden, gibt es für 7 Euro im Restaurant „Bei Änni“, Marienstraße 7 in Mariadorf, und bei Orthopädie-Schuhtechnik Konrad, Hauptstraße 64 in Broichweiden, sowie online unter www.theater-ist-buehnenreif.de.

Das Stück beginnt jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.