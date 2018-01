Herzogenrath - BUND-Studie: Plädoyer für Bergmolch und Ringelnatter im Nordkreis

Beweidung der Obstwiesen als erste wirkungsvolle Maßnahme

Reptilien und Amphibien gehören zu den am stärksten gefährdeten Arten überhaupt, stellt der vom BUND in Auftrag gegebene Bericht einleitend fest: Welche Folgen hätte ein Aussterben dieser Arten denn für unser Ökosystem generell?

Emundts: Das ist schwer zu beantworten, das kann man wohl erst sagen, wenn es so weit ist - ähnlich wie bei den Bienen. Eine Folge würden wohl Mückenplagen sein. Mückenlarven werden in stehenden Gewässern von Amphibien in erheblichem Maße gefressen, bevor sie sich zur Imago entwickeln. Reptilien und Amphibien tragen generell zum ökologischen Gleichgewicht, der Balance zwischen Fressen und Gefressenwerden, bei. Sie selbst sind Nahrung für Störche, Bussarde et cetera. Ein Fehlen würde uns nachhaltig auffallen.

Die vorliegenden Erkenntnisse sind komplex: Gibt es im Untersuchungsgebiet überhaupt noch einen völlig intakten Lebensraum für Reptilien und Amphibien?

Emundts: Nein, den gibt es nicht. Die Studie zeigt klar, dass es sich bei den untersuchten Gegenden um suboptimale Lebensräume für Reptilien und Amphibien handelt, in denen die Tiere so gerade noch klarkommen. An anderen Orten, etwa am Schlangenberg in Stolberg, an denen wir Maßnahmen ergriffen haben, haben wir erlebt, dass das Leben in den Tümpeln innerhalb von zwei Jahren geradezu explodiert ist.

Das beweist, dass es mit leichtem Aufwand möglich ist, Lebensräume nachhaltig zu verbessern. Das bedeutet aber, dass wir Flächen einfach auch mal sich selbst überlassen müssen - und jetzt etwa nicht auch noch die Bergehalden touristisch nutzen müssen. Gerade letztere sind perfekte Lebensräume für Amphibien und Reptilien.

Der BUND will in Folge der Studie konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation machen: Können Sie uns schon welche nennen?

Emundts: Eine erste Maßnahme hat es schon gegeben: Aufgrund des Zwischenberichts ist die Bewirtschaftung der Obstwiesen auf Beweidung umgestellt worden. Die Stadt Herzogenrath hat dazu große Flächen eingezäunt.

Was hat das für Vorteile?

Emundts: Ich verspreche mir davon, dass die Situation sich hier schnell verbessert. Aus dem einfachen Grund: Reptilien und Amphibien auf diesen Flächen werden nicht mehr durch den Rasenmäher geschreddert.

Und was würden Sie noch gerne tun?

Emundts: Eine weitere Maßnahme ist die Anlage von Tümpeln und sogenannten Blänken. Das sind der Topographie folgende Vertiefungen, in denen sich Wasser sammeln kann. Auch solche temporären Gewässer sind wichtig, Kreuzkröten etwa reicht schon eine Pfütze zur Vermehrung aus. Reptilien zielgerichtet fördern kann man auch mit Steinlesehaufen: Steine werden aus den Äckern aufgelesen und zu kleineren Haufen gesammelt.

Günstig sind auch Heckenstrukturen, die den Tieren Schutz vor den Predatoren, sprich Raubvögeln wie dem Bussard, bieten. Östlich der Bahnlinie in Herzogenrath-Straß ist das sehr gut vorhanden. Auf den Obstwiesen westlich davon hingegen sind die Bäumchen noch zu klein und bieten zu wenig Schutz. Hecken anzulegen, ist nicht viel Aufwand, aber sehr wirkungsvoll. Das erledigen wir, wenn es sein muss, sogar noch in ehrenamtlicher Arbeit.

Was können denn die Bürger – Garteneigner oder Besitzer von Naturgrundstücken – tun, um Amphibien und Reptilien beim Überleben zu helfen?

Emundts: Auch schon mal Unordnung im Garten zulassen - in einer Ecke mit Brennnesseln etwa, durch einen offen zugänglichen Komposthaufen oder einen Bretterstapel. Auf größeren Grundstücken lässt sich ein Teich anlegen - aber ohne Goldfische und Kois, denn die fressen den Laich von Fröschen und Molchen gleich wieder auf...