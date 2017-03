BSC Herzogenrath 1 bringt Klassenerhalt unter Dach und Fach

Herzogenrath. Die ersten Entscheidungen sind gefallen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen und fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ist der ersten Mannschaft des BSC Herzogenrath der Klassenerhalt in der Landesliga nicht mehr zu nehmen.

A-Lizenz-Trainer übernimmt beim BSC Herzogenrath Der BSC Herzogenrath hat einen neuen Trainer: Paul Doveren übernimmt sowohl das Training der Senioren als auch der Junioren. Der 56-jährige Niederländer besitzt die höchste Trainerlizenz und leitet seit 1996 seine eigene Badmintonschule. Er trainierte den niederländischen Erstligisten Roosterse BC und brachte in den vergangenen Jahren zahlreiche Jugendspieler in die höchste Spielklasse in den Niederlanden und Belgien. Der 56-Jährige hat sich sogar über die Region hinaus einen Namen als Trainer gemacht: Jedes Jahr wird er eingeladen, für den spanischen Badmintonverband zu arbeiten.

Die dritte Mannschaft muss dagegen den Gang in die Bezirksklasse antreten, da der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Punkte beträgt. Ob die Herzogenrather in der kommenden Saison dennoch zwei Teams in der Bezirksliga stellen, hängt zu guter Letzt von den Ergebnissen der vierten Mannschaft an den letzten beiden Spieltagen ab.

1. Mannschaft:

Um den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach zu bringen, mussten noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden. Denn nach dem verletzungsbedingten Saisonaus von Björn Offergeld und der beruflichen Abwesenheit von Oliver Wilden sprangen Spieler der zweiten Mannschaft ein – und die machten ihre Sache gut. Vor allem im Schlüsselspiel gegen den Tabellenletzten TSC Euskirchen 1 sorgten Thorsten Waesch und Dominik Robioneck dafür, dass am Ende ein 6:2-Sieg auf dem Spielberichtsbogen stand. Die anschließenden Niederlagen gegen BV Aachen 3 (3:5) und BV Aachen 2 (3:5) fielen nicht weiter ins Gewicht, da auch der größte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, BC SW Köln 1, nicht punkten konnte. Dadurch spielt die erste Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

2. Mannschaft:

Die Spitzenteams der Liga waren eine Nummer zu groß. Nach der Niederlage beim 1. CfB Köln 3 (2:6) ging die zweite Mannschaft auch gegen den BV Aachen 4 (2:6) als Verlierer vom Feld. Der gesicherte Mittelfeldplatz ist den Herzogenrathern aber dennoch nicht mehr zu nehmen und wurde zuletzt auch noch mit einem Achtungserfolg beim Kölner FC BG 3 (4:4) gefestigt. Ob es am Ende Platz 4 oder Platz 5 in der Bezirksliga wird, entscheidet sich in den abschließenden Partien, wenn die Herzogenrather auf die Abstiegskandidaten 1. BC Düren 2 und DJK Stolberg 1 treffen. Dass das Punktekonto weiter anwächst, ist sehr wahrscheinlich, da beide Teams in der Hinrunde besiegt wurden. Beantwortet wird dann auch die Frage, ob Francesca Egitto ihre weiße Weste im Dameneinzel behält.

3. Mannschaft:

Das Verletzungspech ist der dritten Mannschaft auch im letzten Saisondrittel treu geblieben. Mit Mark Kambartel, der sich eine Rückenverletzung zugezogen hat, fiel ein weiterer Spieler aus, so dass gegen Kölner FC BG 3 (1:7) nur zwei etatmäßige Herren zur Verfügung standen. Zuvor musste bereits das Spiel gegen Tabellenführer Pulheimer SC abgesagt werden, da eine Krankheitswelle das Team erfasst hatte. Am vergangenen Wochenende musste die Hoffnung auf den Klassenerhalt endgültig begraben werden, da auch im wichtigen Spiel gegen den 1. BC Düren 2 nur zwei Herren spielfähig waren und die Herzogenrather mit einem 0:3 ins Spiel gehen mussten. Das 2:6 besiegelte den Abstieg aus der Bezirksliga, da der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze vor den letzten beiden Begegnungen fünf Punkte beträgt.

4. Mannschaft:

Die vierte Mannschaft musste im Aufstiegsrennen einen herben Dämpfer hinnehmen. Ausgerechnet beim Tabellenvorletzten Arminia Eilendorf 1 kassierten die Herzogenrather eine 2:6-Niederlage. Da Hertha Walheim 1 am selben Tag das Spitzenspiel gegen BRC Eschweiler 3 gewann, sicherten sich die Walheimer die Poleposition. Der Aufstiegszug ist aber noch nicht abgefahren, da die Herzogenrather sich zuletzt beim Tabellenschlusslicht B-T Baesweiler 2 mit 7:1 durchsetzten. Ein spannendes Finale liegt nun vor der vierten Mannschaft, da sie in den nächsten beiden Spielen auf die direkten Konkurrenten trifft: Spitzenreiter Hertha Walheim 1 und Verfolger BRC Eschweiler 3. Sollten zwei Siege eingefahren werden, müssen die Rechenschieber rausgeholt werden, um den Meister in der Bezirksklasse zu ermitteln.

5. Mannschaft:

Der März startete mit einem Punktgewinn. Mit einem leistungsgerechten Remis (4:4) trennte sich die fünfte Mannschaft von BTB Aachen 1. Der Zähler trug allerdings nicht dazu bei, die Tabellensituation zu verbessern: Mit vier Punkten liegen die Herzogenrather nach wie vor auf dem letzten Platz. Um den Abstiegsplatz noch zu verlassen, benötigen die Herzogenrather zum Abschluss der Saison Schützenhilfe. Allerdings wäre die nur etwas wert, wenn die fünfte Mannschaft noch drei Punkte holt. Kein leichtes Unterfangen, da das Team auf den Tabellenzweiten B-T Baesweiler 4 und den Viertplatzierten, den FC Rheinland Übach 1, trifft. Aber auch nicht unmöglich, da die Formkurve zuletzt nach oben gezeigt hat.