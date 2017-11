Brustsymposium in der Alsdorfer Stadthalle Letzte Aktualisierung: 6. November 2017, 11:56 Uhr

Alsdorf. Besonders Frauen informieren sich über aktiv über Gesundheitsförderung: „Vieles haben wir selbst in der Hand, so können wir durch gesunde Ernährung und Sport unser Immunsystem stärken“, sagt Dr. Mahmoud Danaei, Leiter des Brustzentrums am Marienhospital Aachen.