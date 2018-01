Herzogenrath.

Es gibt aus Sicht eines jeden Schülers bekanntlich angenehmere Situationen, als zu einem Vier-Augen-Gespräch in das Büro der Schuldirektorin gebeten zu werden. Nun ist in meinem Fall die Schulzeit schon einige Jahre her und berufsbedingt sitze ich nicht zum ersten Mal im gemütlichen Büro auf der ersten Etage.