Würselen.

Die Brandursache in „Kims Privat-Club“ an der Hauptstraße 461 in Würselen steht fest. „Nach den Feststellungen des Brandsachverständigen ist am wahrscheinlichsten von einer fahrlässigen Verursachung durch eine weggeworfene und nicht ordentlich gelöschte Zigarettenkippe auszugehen“, teilte der Aachener Oberstaatsanwalt Wilhelm Muckel gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit.