Alsdorf - „Böse“ Musik für einen guten Zweck bei GO Better

Alsdorf.

Zwischen Rock, Pop, Blues und Country – da fühlt sich Dieter Böse wohl. Seit über 30 Jahren ist der Musiker unterwegs mit seinen Songs, die auf Öcher Platt und Hochdeutsch gleichermaßen zu überzeugen wissen. Davon konnte sich jetzt auch das Publikum beim Verein GO Better in Alsdorf überzeugen, beim Auftritt der Band „Böse mal anders“.