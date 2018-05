Baesweiler/Linnich - Blutiger Brüderstreit: Fast vier Jahre Haft

Baesweiler/Linnich.

Ein blutiger Brüderstreit, ausgetragen am hellichten Tag vor dem St.-Josefs-Krankenhaus in Linnich, fand am Mittwoch ein Urteil mit Augenmaß. Die Richter des Aachener Schwurgerichts sprachen den 35-jährigen Tuncay Ö. aus Baesweiler schuldig wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Köperverletzung. Er wurde mit mit drei Jahren und neun Monaten Haft bestraft.