Herzogenrath - Biomüll-Entsorgung im Hochsommer: Eine besondere Erfahrung

Damit der Biomüll wenn‘s heiß ist nicht so stinkt ...

Gegen den hochsommerlichen Biotonnen-Muff gibt es Mittel. Ein simpler Hinweis vorneweg: Der Deckel der Biomüll-Tonne sollte geschlossen bleiben. Die Regio-Entsorgung empfiehlt außerdem, die Tonne nicht in die pralle Sonne zu stellen, sondern ein schattiges Plätzchen zu organisieren. Feuchte Abfälle sollten in Zeitungspapier eingewickelt werden, um „übelriechende Schwitzwässer“ zu verhindern, wie es in den Abfall-Tipps des Unternehmens für Juli steht. Eine dünne Schicht Backpulver oder Natron auf dem Boden der Tonne kann zusätzlich Feuchtigkeit binden und ungewollter Geruchsbildung vorbeugen. Und auch ein Tipp gegen Fliegenbefall gibt es: ein wenig Lavendel auf den Biomüll soll Wirkung zeigen.