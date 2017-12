Würselen.

„Im Nachhinein denke ich, wir waren wie in einem Film – und haben einfach mitgespielt. Das war ein Krimi am eigenen Leib.“ Albert Sous und seine Frau Susi können es bis heute nicht fassen, wie ihnen das passieren konnte: Da kamen ein paar Männer mal eben wie zufällig an ihrem Haus in Würselen vorbei, lobten in höchsten Tönen das Ambiente, die schönen Laternen und die wunderbaren Figuren aus Edelstahl, die das Grundstück säumen.