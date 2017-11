Benefizkonzert: „Blues Delivery“ zu Gast auf der Burg Rode

Herzogenrath. Blues Delivery, die dienstälteste Blues-Formation Aachens, ist zu Gast auf Burg Rode im Rahmen der Jubiläumsausstellung „Künstler für Malabon“ – Ink „Stand up for their rights“.

Das Benefizkonzert zu Gunsten der „Projektgruppe Malabon und Dritte Welt“ findet am Sonntag, 26. November, um 19 Uhr statt.

Die vom Akustikgitarristen Werner Weber und Harmonikavirtuose Riedel Diegel 1979 gegründete Band interpretiert Stücke von Blues-Legenden und ist fast selbst schon eine: mit Blues, der in den 20er und 30er Jahren aus Rag, Cajun und Jazz entstand. Riegel schaffte es 1989 bis zum Weltmeister auf der Bluesharmonika. Stars wie Reinhard Mey haben ihn zu Schallplattenaufnahmen engagiert. Mit fantastischen Harmonika-Soli und atemberaubenden Rhythmuspatterns begeistere Riedel nicht nur Blues-Liebhaber.

Die Stimme der Band ist die Öcher Antwort auf Joe Cocker: Jupp Ebert („You never walk alleng“). Der Vierte im Bunde ist Hermann „Männi“ Wotruba am Bass. Mark Beumers, einer der besten Jazz-Gitarristen der Niederlande, fehlt leider wegen einer Verletzung an der Hand. Der Eintritt zum Benefizkonzert frei, angemessene Spenden zugunsten der Arbeit in den Slums von Manila, erwünscht.