Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen lädt ein

Alsdorf. Erstmals lädt der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen zu einer Beratungswoche ein. Zahlreiche Themen sind dabei von Mittwoch, 15., bis Mittwoch, 22. November, im Blick.

Die Teilnahme an ist kostenlos. Los geht es am Mittwoch, 15. November, um 15 Uhr mit der „Wohnraumanpassung“. Katharina Wittich und Kerstin Jockenhövel-Ptak von der Wohnberatung der Städteregion stellen Möglichkeiten vor, wie Wohnungen an den Bedarf von Senioren und behinderten Menschen angepasst werden können. Der Vortrag findet im großen Sitzungssaal des Rathauses, Hubertusstraße 17, statt.

Dort folgt an diesem Mittwoch um 16.30 Uhr ein Vortrag zum „Krankheitsbild Demenz“. Referentin ist Petra Mittenzwei vom Demenz-Servicezentrum Regio Aachen/Eifel. Um „Aufgaben und Themen der Pflegeberatung“ geht es am Freitag, 17. November, um 15 Uhr im großen Sitzung.

Dann referiert Stephan Löhmann von der Pflegeberatung der Städteregion. Weiter geht es um 16.30 Uhr im Sitzungssaal mit dem Thema „Vorsorgevollmacht“. Wie eine Vorsorgevollmacht erstellt wird, zeigt René Prangs, Vereinsbetreuer im Betreuungsbüro der Diakonie.

Am Mittwoch, 22. November, gibt es zwei Vorträge im Rathaus (im SPD-Fraktionszimmer,1. Etage). Um 15 Uhr wird das Wohn- und Teilhabegesetz von Jürgen Amberg, Direktor Wohn- und Beschäftigungsverbund Alexianer Aachen GmbH, vorgestellt. Um 16.30 Uhr stellt Karin Sodekamp-Stöcker das Beratungsangebot der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangebote vor.