Alsdorf - Beim Museumstag im Energeticon Alsdorf den Keller erkunden

Alsdorf. Der inzwischen 41. bundesweite Internationale Museumstag unter Federführung des Deutschen Museumsbundes findet am Sonntag statt. Dieses Jahr steht er unter dem Leitthema „Neue Wege“.

Mehr zum Thema

Auch das Energie-Erlebnis-Museum Energeticon in Alsdorf nimmt von 11 bis 18 Uhr daran teil. „Wir nehmen das Motto dieses Jahres sehr wörtlich“, sagt Geschäftsführer Harald Richter.

Seine Museumspädagoginnen haben eine Steigerführung der besonderen Art im Angebot: Die echten Steiger werden mit den Besuchern bei drei kostenlosen Führungen um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr das geheimnisvolle Kellergeschoss des Fördermaschinenhauses erkunden, Wege und Räume, die ansonsten für Publikum nicht zugänglich sind. Sie lassen spannende Einblicke in die Großtechnik der Fördermaschinen zu.

Treffpunkt ist das Foyer des Energeticon. Die Gruppengrößen sind auf maximal 25 Personen begrenzt.

Wenn die Eltern kinderlos die Bremsen der Fördermaschinen in den Katakomben des Gebäudes bestaunen wollen, kümmert sich die Museumspädagogik kostenfrei um die Unterhaltung der Kleinen in der östlichen Förderung. Die „Chronik Anna II“ ist am Internationalen Museumstag nur im Fördermaschinenhaus zum Sonderpreis von zwei Euro erhältlich.

Sonntag reduzierter Eintritt

Für alle Besucher gilt am Sonntag der reduzierte Eintritt von fünf Euro (ohne Besucherbegleitung) in die Gesamtausstellung „Von der Sonne zur Sonne“. Darin enthalten sind auch die beiden derzeitigen, kleinen Sonderausstellungen „Heizen mit Holz“ und „Mission Energiewende – mit Gleichstrom in die Zukunft“.