Nordkreis - Beim Lach-Möwen-Löwen-Tag sind Kindergärten und Schulen mit von der Partie

Nordkreis. Die Kinder waren zu ihrem höchsten Feiertag in der Stadt Baesweiler sofort auf Betriebstemperatur. Nachvollziehbar, denn auch zum 20. Lach-Möwen-Löwen-Tag gab es ein bewährtes Programm.

An dem beteiligten sich alle Kindergärten und Grundschulen, Gymnasium und Realschule – unter anderem mit einem großen Chor – sowie verschiedene Vereine, wie beispielsweise die Musikschule Baesweiler. Eröffnet hatte die Veranstaltung Bürgermeister Willi Linkens, Beigeordneter Frank Brunner, der Jugendamtsleiter der Städteregion Sebastian Heyn, Moderator Hans Peter Zillekens als Schulsozialarbeiter fürs Gymnasium und der Realschule und Baesweilers Jugendbeauftragter Daniel Havertz. Gedankt wurde für die Unterstützung: So hatten sich unter anderem DRK, Malteser-Jugendtreff, Feuerwehr, Narrenzunft, die Eisdiele de Bona und weitere Helfer in verschiedener Weise am Fest beteiligt.