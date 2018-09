Herzogenrath - Beim Beschleunigen Kontrolle über Auto verloren

Herzogenrath.

Verkehrsunfall auf der Geilenkirchener Straße in Merkstein am Donnerstag: Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte ein 54-jähriger Niederländer seinen Wagen in Höhe August-Schmidt-Platz derart, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte.