Beim Abschied von der Schule fließen Tränen

Nordkreis.

Zuletzt schloss sich buchstäblich ein Kreis. Am Ende ihrer langen Laufbahn als Rektorin der Grundschule Kohlscheid Mitte saß Hedwig Ahrens wieder selber am Pult, das gesamte Lehrer-Kollegium vor ihr versammelt. Als das letzte Lied verklungen war, flossen die Tränen in Sturzbächen.