Bei Flüchtlingsintegration in Würselen Kräfte bündeln Von: Martina Stöhr

Letzte Aktualisierung: 20. April 2018, 14:28 Uhr

Würselen. Kräfte bündeln und prüfen, was in Sachen „Integration von Flüchtlingen“ noch getan werden kann: Das war der Ansatz, unter dem sich jetzt Ehrenamtler, Politiker und beteiligte Institutionen in Würselen getroffen haben.