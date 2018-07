Verstärkung ist in Herzogenrath am Wasserturm stets willkommen

Im THW-Ortsverband Herzogenrath ist ein Technischer Zug mit einer Fachgruppe Beleuchtung stationiert. Neben weitreichenden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sind die THW-Helfer aus Herzogenrath auch auf großflächiges Ausleuchten von Einsatzstellen spezialisiert. Das THW ist die Einsatzorganisation der Bundesrepublik Deutschland im Bevölkerungsschutz und wird zu 99 Prozent von ehrenamtlichen Kräften getragen. Mit technischem Fachwissen und Spezialgerät ist das THW wichtiger Partner für Feuerwehr, Polizei und andere Hilfsorganisationen in Deutschland, Europa und weltweit. Das THW ist Teil des deutschen Beitrags im Europäischen Gemeinschaftsverfahren und leistet im internationalen Bereich technisch-humanitäre Hilfe. In den vergangenen sechs Jahrzehnten war das THW weltweit in mehr als 130 Ländern bei humanitärer Soforthilfe, Projekten und Hilfsgütertransporten im Einsatz – auch mit Helfern aus Herzogenrath.

Wer sich informieren will: Am Samstag, 28. Juli, von 9 bis 17 Uhr findet am Wasserturm 14 erneut eine Ausbildung beim THW statt, bei der jeder mitmachen kann. Jeden Donnerstag ab 19 Uhr sind Ansprechpartner vor Ort. (fs)