Würselen.

Hetzer in Würselens Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung? Verfahren, bei denen nicht alles mit rechten Dingen zugeht? Am Donnerstag musste man sich zumindest zeitweise in einer turbulenten Sitzung des britischen Unterhauses wähnen, so harsch waren einige Vorwürfe, die da zwischen einzelnen Mitgliedern unterschiedlicher Fraktionen hin- und herflogen.