Das Medizinische Zentrum Würselen (MZ) feiert am Samstag, 1. Juli, das 50-jährige Bestehen des Krankenhauses am Standort Marienhöhe – und heißt fortan „Rhein-Maas Klinikum – Städteregion Aachen/Würselen“. Nach einem Festakt mit geladenen Gästen beginnt am Standort in Würselen-Mitte um 11 Uhr ein Tag der Offenen Tür (bis 16 Uhr), dem am Abend ein Mitarbeiterfest folgt.