Alsdorf.

Der „Bazar der Kulturen“ lockt am kommenden Sonntag wieder mit einem vielfältigen Angebot zur Alsdorfer Burg. Bürgermeister Alfred Sonders versprach im Vorfeld ein „riesen Programm mit kultureller Vielfalt.“ Das zeigt auch die breite Palette an Vereinen und Institutionen, die sich am Bühnenprogramm und an den Ständen beteiligen.