Bardenberger Prinzengarde vor jeckem Endspurt Von: ehg

Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2017, 11:52 Uhr

Würselen. Auch im „Dörflein an der Wurm“ wird an den tollen Tagen volkstümlich Karneval gefeiert. Der Garant dafür sind die 1. Bardenberger Prinzengarde mit dem Prinzenpaar Stefan I. und Birgit I. (Kaiser). Los geht es heute unter dem Motto „Olé, Olé bis zum Abwinken“ ab 11.11 Uhr in der Mehrzweckhalle An Wilhelmstein.