Baesweiler.

Man „schlägt“ sich – wie am Vortag. Und man verträgt sich. Wie zum Tollitätenempfang, den die Stadt Baesweiler nunmehr seit 30 Jahren ausrichtet. Einen Tag nach der Rathausstürmung an der Mariastraße fielen sich die Jecken und die Stadtverwaltung (auch dort gibt es genügend Menschen, die der Narretei gerne frönen) wieder in die Arme.