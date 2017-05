Baesweiler.

Gesichter faszinieren sie. Sie studiert deren Konturen, spürt Besonderheiten auf, liest regelrecht in ihnen und zieht aus ihren Beobachtungen Schlüsse. „Vor allem in Frauengesichtern erkenne ich eine enorme Bandbreite an Emotionen“, erklärt die Baesweiler Malerin und Kieferorthopädin Dr. Magda Imm.