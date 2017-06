Ausweis des Bruders: Bundespolizei nimmt Mehrfachstraftäter fest

Herzogenrath. Einen Mehrfachstraftäter hat die Bundespolizei am Sonntagabend am Bahnhof Herzogenrath festgenommen. Der 29-Jährige war zur Fahndung mit Haftbefehl ausgeschrieben. Bei der vorausgegangenen Kontrolle versuchte er die Beamten zu täuschen.

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet, gab der 29-Jährige die Personalien seines Bruders an. Die Polizisten bemerkten jedoch dann in unmittelbarer Nähe ein weggeworfenes Portemonnaie mit einem alten Entlassungsschein aus einer Justizvollzugsanstalt.

Mit diesen Daten war der Mann zur Fahndung mit Haftbefehl ausgeschrieben. Unter anderem bestand ein Urteil des Amtsgerichts Geilenkirchen vom Januar 2014 wegen einer vorausgegangenen räuberischen Erpressung sowie des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln aus dem eine Gesamtfreiheitsstrafe von 397 Tagen erging.

Nachdem er festgenommen wurde, brachten die Beamten den 29-Jährigen zunächst in das Polizeigewahrsam in Aachen. Von dort aus tritt er nun seine Reise zu der zuständigen Justizvollzugsanstalt an.