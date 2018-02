Würselen.

Das Komitee Würselener Karneval (KWK) jubiliert in dieser Session in besonderem Maße: gegründet im Jahr 1952, feiert der Dachverband des Würselener Karnevals jetzt seine „6 x 11. Session“. Anlass genug, diesen närrischen Geburtstag mit einer besonderen Ausstellung in der Geschäftsstelle der Sparkasse Aachen am Morlaixplatz zu würdigen.