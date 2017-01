Würselen.

Nach vier mal elf Jahren gehört die Jukiwe-Veranstaltung am Karnevalssamstag im Pfarrheim an der Luciastraße der Vergangenheit an. Da wundert es nicht, dass bei der Eröffnung einer Ordensausstellung in der Geschäftsstelle der Sparkasse Aachen vor allem bei den „Machern“ Peter Kremer (Westwacht Weiden) und Günther Kriescher (Kirchenchor St. Cäcilia) eine große Portion Wehmut im Spiel war.