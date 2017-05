Auffrischung der Jugendleiterkarte

Herzogenrath. Seit nun mehr 21 Jahren bietet das Jugendamt der Stadt Herzogenrath jungen Menschen die Gelegenheit, sich als ehrenamtliche Helfer, durch den Erwerb einer Jugendleiterkarte, der sogenannten JuLeiCa, zu qualifizieren.

All denen, die in den letzten Jahren eine solche Jugendleiterschulung, bei den Mitarbeiter des Jugendamts der Stadt Herzogenrath gemacht haben, bietet das Team Jugendarbeit nun die Gelegenheit, ihre Kenntnisse aufzufrischen und die Gültigkeit der JuLeiCa für weitere drei Jahre zu verlängern.

Hierzu wird am Samstag, 1. Juli, ein Seminartag auf dem Abenteuerspielplatz im Broichbachtal Herzogenrath stattfinden. Von 10.30 bis 19 Uhr werden die Mitarbeiter des Teams Jugendarbeit, unterstützt durch eine Referentin des Bistums Aachen zum Thema Grenzverletzung, Übergriffe und Sexualprävention die Teilnehmer schulen. In einer zweiten Einheit wird Abenteuer- und Erlebnispädagogik an verschiedenen Beispielen praktisch erlebbar gemacht. Die Veranstaltung schließt mit einer Reflexionsrunde.