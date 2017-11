Der Werdegang von Rolf Piotrowski und wo es die Bücher zu kaufen gibt

Rolf Piotrowski ist gebürtiger Jülicher und in Aldenhoven zur Schule gegangen. Nach dem Umzug nach Baesweiler und Vollendung der Schullaufbahn begann er eine Ausbildung zum Innenausstatter. Das Unternehmen ging pleite, sehr zum Bedauern von Piotrowski, der sich laut eigenem Bekunden in der Branche sehr wohl fühlte. Auf die Schnelle musste etwas anderes her, er wurde Herrenausstatter. Aber das lag Piotrowski nicht. Er wechselte zur Kassenärztlichen Vereinigung, wo er nach Durchlaufen verschiedener Abteilungen schließlich mit Kollegen für 38 Jahre die Zentrale Informationsbörse Psychotherapie übernahm, als diese gegründet wurde.

Nebenbei bildete er sich zum Heilpraktiker für Psychotherapie aus, um einen Überblick über die Therapieformen zu erhalten, in die er Patienten vermittelte. Nebenbei arbeitete er ehrenamtlich in der Begleitung von Menschen mit Asperger-Syndrom. Mit dem Umzug und dem Eintritt in die Rente gab er dies auf und widmete sich seinen Romanen. Heute lebt er mit seiner Frau in Würselen.

Bent10 ist im Graphiti-Verlag, Berlin, erschienen. ISBN: 978-3-945383-85-8. Das Buch Bent11 (ISBN: 978-3-9524056-6-6) ist zwar in einem Schweizer Verlag erschienen, aber im deutschen Buchhandel erhältlich. Alternativ kann das Buch auch direkt im Online-Shop des Kirja-Verlages (www.kirjaverlag.ch) bestellt werden.