Würselen.

Angebranntes Essen in einem Backofen war die Ursache eines Feuerwehreinsatzes am Sonntagabend. Um 18.36 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Löschzuges Broichweiden und der Feuerwache dazu in die Beethovenstraße in Linden-Neusen gerufen.