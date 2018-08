Nordkreis - Amerikanerin besucht Ort, an dem ihr Vater aus brennendem Flugzeug sprang

Nordkreis.

Es war ein bewegender Moment für alle Beteiligten: in der prallen Sommersonne vor einem abgeernteten Feld neben der Euregiobahnstrecke am Ende der Finkenrather Straße ungefähr an dem Ort zu stehen, wo am Mittag des 14. Oktober 1943 der Bordingenieur und Dachturmschütze Arthur Linrud mit dem Fallschirm aus jener Boeing B17 „Flying Fortress“ abgesprungen ist, die kurz vor der Landesgrenze von Abfangjägern erwischt worden war.