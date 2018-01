Nordkreis.

Im Rahmen der Europatage hat das Futsal-Turnier am Berufskolleg Herzogenrath stattgefunden. Dabei waren unter anderem auch Mannschaften der Partnerschulen in Paris, Heerlen und Magdeburg. Die Mannschaften wurden kräftig unterstützt von Schülern, die am Seitenrand standen oder auf der Tribüne saßen.