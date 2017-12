Alsdorf.

Peter Steingass macht sich nichts vor: In Alsdorf fände vielleicht das „Last-Minute-Weihnachtsgeschäft“ statt, aber die großen Einkäufe seien in der Regel im Vorfeld schon in größeren Städten erledigt worden. „Deshalb macht es keinen Sinn, an einem Sonntag deutlich vor Weihnachten die Geschäfte zu öffnen“, sagt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Stadtmarketing.