Alsdorf.

Richtig was los war am „Tag der Arbeit“ bei der traditionellen Maikundgebung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE): Hunderte Gäste trafen dazu am Vormittag des Maifeiertags an der Burg Alsdorf zusammen. Und sie lauschten nicht nur den brillant dargebrachten Klängen vom Fanfarenzug Schaufenberg oder der Darbietung des Bezirks-Frauen-Ausschusses der IG BCE.