Baesweiler.

An keinem der Baesweiler Grundschulstandorte besteht die Sorge, die notwendige Mindestzahl an Schülern für das nächste Schuljahr nicht zu erreichen. Heißt: Die Einrichtungen haben Bestand. Diese Botschaft verkündete Bürgermeister Dr. Willi Linkens (CDU) sichtlich erleichtert in der Sitzung des Schulausschusses angesichts der tatsächlichen Anmeldungen fürs nächste Schuljahr.