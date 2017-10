Aldorf und der Bergbau: „Eine Stadt voller Energie entdeckt sich neu“

Alsdorf. Das Ende war ein Neubeginn: Vor 25 Jahren gingen auch in Alsdorf, in der letzten Zechenanlage im Aachener Revier, endgültig die Lichter aus. Vorbei die Zeit, in der der Bergbau verlässlich der größte Motor im täglichen Broterwerb war und das Bild der Stadt ebenso prägte wie den Alltag der meisten Familien.

Viel hat sich seitdem getan, aus anfänglicher Ungewissheit, wie es weitergehen soll, wuchs ein starker Strukturwandel, der die Stadt Alsdorf rasant verändert hat. Diesen Wandel, diesen Kraftakt, dieses Wagnis beleuchten 25 Autoren aus 25 Blickwinkeln.

In einem besonderen Buch, das Alfred Sonders und Hans-Peter Thelen für den Pro-Energeticon-Verein herausgeben: „25 Jahre nach dem Bergbau – Eine Stadt voller Energie entdeckt sich neu“ heißt der Band, dessen einzelne Kapitel auf mehr als 200 Seiten ein faszinierendes Gesamtbild zeichnen.

Ganz persönliche Erlebnisse und Geschichten stehen dabei neben professionellen Blicken auf das, was die Stadt einst ausmachte und was sie heute auszeichnet. Es sind häufig hautnahe Erfahrungen von Menschen, die der Stadt eng verbunden sind.

So skizziert der Alsdorfer Ehrenbürger und ehemalige Landtagsabgeordnete Hans Vorpeil in seinen Erinnerungen die Prozesse, die den Neubeginn der Stadt überhaupt erst ermöglichten. Auch der ehemalige Ministerialdirigent Hans Dieter Collinet, der einstige Würselener Bürgermeister und heutige SPD-Vorsitzende Martin Schulz sowie Städteregionsrat Helmut Etschenberg schildern in ihren Beiträgen die Zeit der Neustrukturierung einer ganzen Stadt.

Journalisten kommen ebenfalls zu Wort, unter ihnen der stellvertretende Chefredakteur der Aachener Tageszeitungen, Thomas Thelen, der aus seinem Kapitel, das die Kindheit und Schulzeit in Alsdorf beschreibt, bei der offiziellen Buchvorstellung am Mittwoch, 8. November, vortragen wird. Um 17 Uhr beginnt diese Buchpräsentation im Fördermaschinenhaus des Energeticon, Konrad-Adenauer-Allee 7. Auf der Bühne kommen Autoren und Projektbegleiter zu Wort in einer Talkrunde.

Gäste auf dem Podium

Neben Thomas Thelen, Hans Vorpeil und Hans Dieter Collinet werden der Alsdorfer Bürgermeister Alfred Sonders sowie Professor Dr. Marcus Baumanns, Rektor der Fachhochschule Aachen, teilnehmen. Auch Elishia Ackaa, Schülerin der Alsdorfer Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Führerin im Alsdorfer Energeticon und Teilnehmerin im Gesamtschul-Projekt „Netzwerk erzählte Geschichte“, ist Gast auf dem Podium ebenso wie Toni Klein, Inhaber des Alsdorfer Meisterbetriebes Breuer, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für seine Heimatstadt engagiert.

Die Gesprächsrunde wird von Robert Esser, Redakteur des Zeitungverlags Aachen, moderiert. Musikalisch umrahmt wird die Vorstellung von Franz Brandt (Klavier) und Johannes Flamm (Klarinette und Saxophon). Im Anschluss gibt es Gelegenheit zu einem gemeinsamen Umtrunk.

Besucher sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: per E-Mail unter stefan.schaum@alsdorf.de oder telefonisch unter Telefon 02404/50298.