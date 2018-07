Alsdorf - Aktiv und kreativ in den Ferien bei der „Alten Dorfschule“

Alsdorf.

Rund 70 Kinder starteten aktiv, kreativ und spielerisch in die Sommerferien in der „Alten Dorfschule“ in Ofden. Das Motto der dreiwöchigen Ferienspiele: „Spielstadt Ofden – Was ist los in unserer Stadt?“ Das Betreuerteam um Susanne Herzog und Katharina Jaspers hatte sich verschiedene Werkstätten für die 70 Kinder einfallen lassen.