Würselen - Aktionsreich: Das Cityfest der Arge lockt die Besucher

Würselen.

Hochstimmung auf Kaiserstraße, Morlaixplatz und ringsum: Das Cityfest brachte am Wochenende bei seiner inzwischen fünften Ausgabe nicht nur die Bewohner der Düvelstadt auf die Bühne. Menschen aus der gesamten Städteregion waren in das Zentrum von Würselen gekommen, um sich an den Bühnen und in den Aktionszonen zu amüsieren und um auf der „Einkaufsmeile ohne Eile“ das geruhsame Shopping zu pflegen.