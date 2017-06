Aktion gegen Tihange: Mit Bussen oder dem Rad zur Menschenkette

Baesweiler. Die Vorbereitungen für die am Sonntag, 25. Juni, stattfindende Aktion „Kettenreaktion“ gehen in die Schlussphase. An diesem Tag soll ab 14 Uhr im Rahmen einer Menschenkette von Aachen über Maastricht und Lüttich nach Tihange in drei Ländern für die sofortige Abschaltung der belgischen Atomreaktoren in Tihange und Doel demonstriert werden.

Die Frage, die sich viele Interessierte derzeit stellen, ist die: Wie komme ich denn dahin? Unter anderem organisieren die KJG Beggendorf und mehrere Kreisverbände von Bündnis 90/Die Grünen Busse.

Hier ist unbedingt eine frühzeitige Anmeldung erforderlich. Der Baesweiler Ratsverordnete der Grünen, Rolf Beckers, hat sich nun vorgenommen, am 25. Juni mit dem Fahrrad Richtung Niederlande zu radeln, um sich dort an der Landstraße zwischen Vaals und Gulpen in die Menschenkette einzureihen.

Er lädt weitere interessierte Radler ein, sich hier anzuschließen. Die zu fahrende Gesamtstrecke hin und zurück beträgt etwa 55 bis 60 Kilometer.

Zur Abstimmung weiterer Einzelheiten lädt er daher alle, die hier mitradeln möchten, zu einem Vorbereitungstreffen ins Bistro der Baesweiler Burg am Donnerstag, 8. Juni, um 19 Uhr ein.