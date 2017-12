Alsdorf/Baesweiler/Herzogenrath - Aktion der Lions-Clubs: Weitere Kalender-Türchen offen

Alsdorf/Baesweiler/Herzogenrath. Die Lions Clubs in Alsdorf sowie in Baesweiler und Herzogenrath haben bei ihrer jeweiligen Adventskalenderaktion weitere Kalender-Türchen zu den Gewinnen weit geöffnet.

Die Zahlenfolgen bei den Alsdorfer Lions lauten für Freitag, 8. Dezember: 1792, 2798, 2142, 563, 1003, 51, 1030, 2218, 1806, 2201, 744, 36, 1501, 2623.

Die Preise können bis Mittwoch, 31. Januar, in der Barbara-Apotheke, Luisenstraße 3, Alsdorf, gegen Vorlage des Kalenders abgeholt werden.

Die Zahlen für den Adventskalender der Baesweiler/Herzogenrather Lions für Freitag, 8. Dezember, lauten: 2409, 2552, 2312, 2919, 2824, 2660.

Für den Ausspielungszweck

Gegen Vorlage des Originalkalenders können die Preise bis Freitag, 12. Januar, in der Aachener Bank in Baesweiler, Maarstraße 1, entgegengenommen werden. Eine Auszahlung der Sachpreise und der Gutscheine in bar ist nicht möglich. Nicht abgeholte Preise verfallen zugunsten des Ausspielungszwecks und werden am Montag, 15. Januar, ab 19.30 Uhr im Restaurant Löwenherz in der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, versteigert.

Auch im Adventskalender der Bürgerstiftung Herzogenrath, der mit Unterstützung des Lions Clubs Baesweiler/Herzogenrath herausgegeben wird, gibt es neue Gewinnzahlen für Freitag, 8. Dezember: 0141, 0818, 0393, 1686, 1078.

Abgeholt werden können die Gewinne bei Reifen Dickert, Nordsternpark 13, Telefon 02406/6033.

Alle Angaben sind ohne Gewähr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.