Städteregion - Adventskonzerte: Meisterchor tritt im Krönungssaal auf

Städteregion. Es ist Tradition, dass der St.-Marien-Gesangverein Horbach zur Adventszeit mit Konzerten aufwartet. In den vergangenen Jahren haben die „Meistersinger“ sich unter Leitung von Chordirektor Ando Gouders im Krönungssaal des Aachener Rathauses fest etabliert.

Nach dem tollen Zuspruch wartet der frischgebackene Meisterchor des Chorverbands NRW auch in diesem Jahr mit zwei Konzerten an ehrwürdiger Stelle auf. Die Veranstaltungen finden am Sonntag, 10. Dezember, und am Samstag, 16. Dezember, jeweils um 18 Uhr statt.

Diesmal ist es den Verantwortlichen gelungen, willkommene Abwechslung ins Programm einzubauen, denn neben dem Chor wird die bekannte Damen-Band „Die Rheinsirenen“ (Köln/Bonn) mit sechs exzellenten Musikerinnen aufspielen und ihr Können unter Beweis stellen. Die „Meistersinger“ werden begleitet von Theo Palm am Piano und Bariton Dr. Christian Brülls als Solist.

Im ersten Teil erklingen weltliche Chor- und Musikwerke, im zweiten Teil geht es feierlich und weihnachtlich zu.

Die Besucher dürfen sich auf ein großartiges Konzert mit erlesenem Repertoire freuen. Es gibt noch wenige Tickets bei Peter Schroo, Telefon 02407/4233.